Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири

В Забайкальском крае председатель правительства провел совещание по вопросам развития экспорта зерна, осмотрел перинатальный центр в Чите, обсудил вопросы капремонта и строительства новых медучреждений. Также вопросам совершенствования инфраструктуры здравоохранения было уделено внимание в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Мишустин отметил, что обсудил вопросы социально-экономического развития региона, а также реализацию проектов, направленных на укрепление транспортной связанности. Вопросы транспортной доступности также были затронуты в ходе поездки Мишустина в Алтайский край.