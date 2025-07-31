Около 600 тысяч жителей регулярно занимаются физкультурой: В Ростове появятся новые спортивные площадки

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о планах по развитию спортивной инфраструктуры города. Согласно статистике, около 600 тысяч жителей донской столицы регулярно занимаются физической культурой, причем многие предпочитают тренировки на десятках спортплощадок.
— Многим уже полюбились занятия с инструкторами на спортивных площадках во дворах домов, — прокомментировал Александр Юрьевич.
Так, до конца года введут в эксплуатацию объект в Ворошиловском районе, на проспекте Королева, 29.
На очереди и Первомайский район:
— На улице Российской, 2, появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта».
Разработаны проекты еще шести спортивных площадок, которые будут расположены: на проспекте Коммунистическом, 23/1, в 1 микрорайоне Левенцовки, на улицах Пановой, 32/1, и Вятской, 67/3, а также на бульваре Комарова, 8 и 9/3.
— Современные спортивные площадки становятся не только местом для тренировок, но и центром притяжения для активной молодежи, пространством для общения и обмена опытом", — отметил Александр Скрябин.
Актуальное расписание занятий с профессиональными инструкторами доступно на официальном сайте городского Центра физической культуры и спорта.
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