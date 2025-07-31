Около 600 тысяч жителей регулярно занимаются физкультурой: В Ростове появятся новые спортивные площадки

Разработаны проекты еще шести спортивных площадок, которые будут расположены: на проспекте Коммунистическом, 23/1, в 1 микрорайоне Левенцовки, на улицах Пановой, 32/1, и Вятской, 67/3, а также на бульваре Комарова, 8 и 9/3.