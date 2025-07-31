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Ситуация с природный пожарами осложняется в Ростовской области

В Ростовской области произошло 17 ландшафтных пожаров за сутки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На территории Ростовской области осложняется ситуация с ландшафтными пожарами. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

— Только за минувшие сутки в регионе произошло 17 природных пожаров, на общей площади более четырех тысяч квадратных метров, — добавили в ведомстве.

Известно, что чрезвычайную пожарную опасность пятого класса установили на территории шести муниципальных образований, а высокая пожароопасность четвертого класса действует уже в 41 районе.

Напомним, что в донском регионе действует особый противопожарный режим.

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