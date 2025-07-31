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Количество точек бесплатного Wi-Fi увеличат в Нижнем Новгороде

Мера связана с обеспечением доступа к интернету на фоне атак БПЛА на промышленные объекты.

Источник: Freepik

В Нижегородской области планируется расширить сеть общедоступных точек Wi-Fi. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания. По его словам, работа ведётся в том числе за счёт внебюджетных средств и в сотрудничестве с бизнесом.

Глава региона рекомендовал организовать упрощённое подключение к Wi-Fi в торговых объектах. Он подчеркнул, что отключения интернета связаны с мерами по обеспечению безопасности в условиях атак беспилотников на промышленные объекты, и призвал граждан отнестись к ситуации с пониманием.

Карта доступных точек размещена на портале «Карта жителя Нижегородской области» и доступна в приложении без подключения к интернету. Представители бизнеса могут подать заявку на размещение Wi-Fi-точек через ту же платформу.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области прокомментировал ограничения интернета.

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