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Отправил три крупных перевода: 25-летний ростовчанин перевел мошенникам 856 тысяч рублей

После звонка мошенников ростовчанин потерял 286 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 25-летний житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Злоумышленники начали разговор с жертвой, выдавая себя за оператора сотовой связи. Они попросили сообщить код из СМС для продления договора. Мужчина решил перезвонить на «горячую линию» оператора, но она была занята.

Тогда с ним связалась женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности, и убедила, что электронная подпись взломана, а мошенники получили доступ к его деньгам.

После этого мужчину соединили с третьим сотрудником, который уговорил перевести деньги на «безопасные» счета.

Пострадавший отправил три крупных перевода на общую сумму 856 тысяч рублей. Однако две последние операции банк отменил из-за подозрений на мошенничество. А вот первый перевод в размере 286,529 рублей вернуть не удалось.

Преступников ищут.

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