Отправил три крупных перевода: 25-летний ростовчанин перевел мошенникам 856 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону 25-летний житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.
Злоумышленники начали разговор с жертвой, выдавая себя за оператора сотовой связи. Они попросили сообщить код из СМС для продления договора. Мужчина решил перезвонить на «горячую линию» оператора, но она была занята.
Тогда с ним связалась женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности, и убедила, что электронная подпись взломана, а мошенники получили доступ к его деньгам.
После этого мужчину соединили с третьим сотрудником, который уговорил перевести деньги на «безопасные» счета.
Пострадавший отправил три крупных перевода на общую сумму 856 тысяч рублей. Однако две последние операции банк отменил из-за подозрений на мошенничество. А вот первый перевод в размере 286,529 рублей вернуть не удалось.
Преступников ищут.
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