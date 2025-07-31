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Российский футбольный союз поддержит пермский дошкольный футбол

Российский футбольный союз официально утвердил заявки нескольких пермских детсадов для участия в масштабной общероссийской программе развития дошкольного футбола.

Российский футбольный союз официально утвердил заявки нескольких пермских детсадов для участия в масштабной общероссийской программе развития дошкольного футбола. Программа нацелена на вовлечение детсадовцев в футбол, а также создание предпосылок для последующего перехода ребят в школьный футбол.

Прошли отбор и включены в программу девять учреждений: «Талантика», «Эрудит», «Зодчий», детский сад (структурное подразделение) школы № 63, детсад «Легополис», детсады № 418, № 403, № 407, № 67.

Российский футбольный союз безвозмездно передаст этим детсадам комплекты современного футбольного инвентаря, специально адаптированного для занятий с детьми дошкольного возраста. Он позволит организовать качественные, безопасные и увлекательные тренировки.