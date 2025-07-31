Российский футбольный союз поддержит пермский дошкольный футбол

Российский футбольный союз официально утвердил заявки нескольких пермских детсадов для участия в масштабной общероссийской программе развития дошкольного футбола. Программа нацелена на вовлечение детсадовцев в футбол, а также создание предпосылок для последующего перехода ребят в школьный футбол.