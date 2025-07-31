Движение транспорта приостановят в Нижнем Новгороде 2−3 августа

Движение транспорта приостановят в связи с проведением спортивных мероприятий в Нижнем Новгороде со 2 до 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 07:00 2 августа до 23:00 3 августа перекроют движение на автомобильной парковке у Речного вокзала.
С 22:00 2 августа до 18:00 3 августа приостановят движение по улицам Пролетарской (от Карла Маркса до Волжской набережной), Волжской набережной, Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), Самаркандской (от Совнаркомовской до Канавинского моста), Керченской (от Совнаркомовской до Канавинского моста), Советской (от дома № 12 до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Черниговской, по Благовещенской площади.
До 19:30 3 августа будет перекрыт участок от улицы Широкой до улицы Красная Слобода.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 417−17−07.
Также планируется внести изменения в маршруты перевозок.
Автобусы №№ 3, 45, 70, 71, 90, 95, 226, а также 304 пойдут по улице Ивана Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ошарской, улице Октябрьской, улице Варварской.
Маршрут № 5 будет организован от Деловой улицы до остановки «Святой колодец».
Маршрут № 7 будет организован от площади Ленина с разворотом, по улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Самаркандской.
Маршрут № 13 будет организован от площади Ленина с разворотом, по улице Советской, улице Романова, метромосту, улице Одесской
Автобусы № 18 будут следовать от улицы Самаркандской по улицам Должанской, Мурашкинской, Совнаркомовской, Советской, Романова, метромосту, Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова, площади Горького.
Автобусный маршрут ;87 сократят до остановки «Площадь Ленина».
Маршрут № 91 будет сокращен до остановки «Площадь Минина и Пожарского».