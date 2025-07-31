Движение транспорта приостановят в Нижнем Новгороде 2−3 августа

С 22:00 2 августа до 18:00 3 августа приостановят движение по улицам Пролетарской (от Карла Маркса до Волжской набережной), Волжской набережной, Совнаркомовской (от Волжской набережной до Самаркандской), Самаркандской (от Совнаркомовской до Канавинского моста), Керченской (от Совнаркомовской до Канавинского моста), Советской (от дома № 12 до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Черниговской, по Благовещенской площади.