На арктических островах Якутии исследуют древние поселения

«Основное внимание экспедиции 2025 года будет сосредоточено на подробном изучении древних жилых комплексов, найденных на острове Четырехстолбовом. Предыдущие исследования в этом регионе уже дали ценные результаты. В 2021 году на острове Четырехстолбовом были обнаружены артефакты каменного века, а также остатки девяти жилищ древнеэскимосских культур, датируемых I-II тысячелетиями нашей эры. Часть этих жилищ уже была поверхностно исследована в XX веке», — рассказал Дьяконов.