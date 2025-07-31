На арктических островах Якутии исследуют древние поселения

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Морская археологическая экспедиция стартовала на территории государственного природного заповедника «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Якутии. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Виктор Дьяконов.
В экспедиции принимают участие специалисты из Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Для обеспечения безопасности и помощи в полевых работах к экспедиции привлечены инспекторы государственного природного заповедника «Медвежьи острова» национального парка «Ленские столбы».
«Основное внимание экспедиции 2025 года будет сосредоточено на подробном изучении древних жилых комплексов, найденных на острове Четырехстолбовом. Предыдущие исследования в этом регионе уже дали ценные результаты. В 2021 году на острове Четырехстолбовом были обнаружены артефакты каменного века, а также остатки девяти жилищ древнеэскимосских культур, датируемых I-II тысячелетиями нашей эры. Часть этих жилищ уже была поверхностно исследована в XX веке», — рассказал Дьяконов.
В 2024 году археологи Виктор Дьяконов и Константин Старков провели полевые работы на материковой части заповедника «Медвежьи острова» и острове Крестовский. По итогам этих работ установлено, что остров Крестовский использовался как временная стоянка для неоэскимосских культур (таких как древнеберингоморская, бирнирк, пунук и туле), однако постоянных поселений там не выявлено.
О заповеднике.
Государственный природный заповедник «Медвежьи острова» создан 30 июня 2020 года на территории Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия). В его границах выделены два кластера: морской, включающий архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией и материковый, расположенный в восточной части междуречья рек Чукочья и Гальгаваам, и от побережья Восточно-Сибирского моря до озера Большое Морское. Общая площадь заповедника составляет свыше 815 тыс. га, при этом около 58% охраняемой территории относится к прилегающей морской акватории.
Островная часть заповедника представляет собой группу из шести островов куда входят острова Крестовский, Андреева, Пушкарева, Леонтьева, Лысова и Четырехстолбовой, расположенные в южной части шельфовой зоны Восточно-Сибирского моря на расстоянии 35−88 км от материкового побережья. Общая площадь архипелага составляет 14 тыс. га.