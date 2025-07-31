Врач Болибок объяснил, откуда взялась «аллергия на море» у туристов на курортах

Российские туристы массово пожаловались на «аллергию на море» после отдыха на курортах Турции, Египта и Мальдив. По информации Telegram-канала Shot, такой диагноз путешественникам ставили в местных больницах. У отдыхающих появились после купания в море покраснения на коже и зуд. При этом проблемы возникали даже у тех туристов, у которых раньше не было никаких трудностей с кожей. Существует ли «аллергия на море» на самом деле, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.