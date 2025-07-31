Врач Болибок объяснил, откуда взялась «аллергия на море» у туристов на курортах

Российские туристы массово пожаловались на «аллергию на море» после отдыха на курортах Турции, Египта и Мальдив. По информации Telegram-канала Shot, такой диагноз путешественникам ставили в местных больницах. У отдыхающих появились после купания в море покраснения на коже и зуд. При этом проблемы возникали даже у тех туристов, у которых раньше не было никаких трудностей с кожей. Существует ли «аллергия на море» на самом деле, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, на фотографиях, которые предоставил Telegram-канал, нет ни одного человека с аллергией. В одном случае заявленная «аллергия на море» похожа на контактный дерматит, в другом — на ветрянку у ребенка, а в третьем — на потницу.
— На морскую соленую воду аллергических реакций не бывает. Это то же самое, когда вы воду солите дома в кастрюле и у вас получается соленая вода. То же самое и в море. Вода и соли, то есть минеральные вещества, которые в воде растворены, сами по себе не вызывают аллергических реакций, — объяснил врач.
При этом аллергическая реакция может возникнуть на некую органику в морской воде. Но в этом случае вопрос касается загрязнения воды. С учетом того что об «аллергии на море» сообщали из трех разных стран, маловероятно, что во всех этих местах вода оказалась загрязнена.
— Бывают так называемые фотоаллергические реакции, то есть аллергические реакции на солнечное излучение. Оно может вызывать различные кожные проявления, которые характеризуются появлением пятен по типу крапивницы. Иногда дело доходит до образования пузырей, — отметил аллерголог.
Наиболее распространенной причиной появления таких реакций является использование наружных средств, ингредиенты которых при взаимодействии с солнечными лучами на коже могут вызвать такое состояние.
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— Второе — это употребление различных веществ внутрь. Например, некоторых лекарств, после которых нельзя идти загорать. Или спиртного, в составе которого есть вещества, вызывающие повышение чувствительности кожи к солнечным лучам и фотоаллергический дерматит, — добавил собеседник «ВМ».
Кроме того, фотоаллергическую реакцию могут вызвать и различные растения при контакте с кожей. Например, борщевик Сосновского, а точнее его сок. Если он попал на кожу, а затем человек пошел загорать, то фотоаллергической реакции не избежать.
— Также бывает фотодерматоз. Он ни с чем не связан, просто у людей оказывается повышенной чувствительность кожи. Но все же те фотографии, которые я видел, — там ни один снимок не относится к аллергическим реакциям, — напомнил эксперт.
С учетом того что туристы могли обращаться к местным врачам по страховке, возможно, медики специально из своих соображений ставили такой диагноз, предположил Болибок.
В июне десятки российских путешественников на турецких курортах были вынуждены обратиться к врачам из-за пятен, сыпи и зуда по всему телу. Медики в больницах ставили им диагноз «аллергия на солнце». Почему возникает такая реакция, кто в группе риска и как себя обезопасить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.