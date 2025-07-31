Миллиардер Рыбаков планирует удалить альбом Гуфа «Город дорог» со всех площадок

«Я записал “Город дорог” — и лег в психиатрическую больницу. Через два месяца я выхожу оттуда, проезжает мимо машина, играет мой трек. Я думаю: “Нет, мне это кажется, такого не может быть. Это какие-то голоса у меня в голове”. Потом мне организовали концерт, я проезжаю за пару недель до него мимо клуба, а там баннер с моим именем. Я вообще в шоке, только что из больницы вышел, а меня все знают. И на концерте люди все мои треки наизусть зачитывают», — сказал Гуф в одном из интервью.