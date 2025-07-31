Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени государственным органам надо будет утвердить подзаконные акты, а землепользователям — заложить расходы в планы работ, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года у всех участников процесса были определенные нормативными актами правила и необходимые регламенты и инструменты для их выполнения, отмечал Гаврилов.