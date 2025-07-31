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Ростовские власти отказались от концессии по строительству «Западной хорды»

В Ростовской области не будут строить «Западную хорду».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области отказались от строительства второго этапа «Западной хорды» по концессии. Об этом говорится в постановлении врио губернатора Юрия Слюсаря, опубликованном на портале правовой информации Ростовской области.

— Признать устаревшим силу распоряжение Правительства Ростовской области от 25.08.2023 № 798 «О заключении концессионного соглашения “О создании и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ростовской области “Западная хорда””, — говорится в распоряжении.

Контроль за исполнением решения возложен на министра транспорта региона Алену Беликову.

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