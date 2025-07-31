Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства

Еще белорусский лидер отметил, что порой в МИД вскрываются проблемы, от которых «за голову хватаешься». И предупредил, что разного рода незаконные схемы в системе МИД недопустимы, сказал не опускаться до криминала, хотя соблазнов везде много, но все равно после все всплывает и «бьет так, что трудно будет подняться».