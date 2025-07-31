Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что предательству и кумовству нет места в Министерстве иностранных дел, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский президент подчеркнул, что от кадровой политики МИД зависит успешность выполнения масштабных задач, которые стоят перед дипломатами.
— Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы, — подчеркнул он.
Лукашенко сказал, что государству необходимы честные и кристально чистые люди, которые преданы своему государству.
— Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД, — прокомментировал глава республики.
Еще белорусский лидер отметил, что порой в МИД вскрываются проблемы, от которых «за голову хватаешься». И предупредил, что разного рода незаконные схемы в системе МИД недопустимы, сказал не опускаться до криминала, хотя соблазнов везде много, но все равно после все всплывает и «бьет так, что трудно будет подняться».
Говоря о кадровом составе Лукашенко также заметил, что год с лишним корпус послов и генконсулов был обновлен более чем на 40%. Также он сказал не забывать о мерах безопасности в посольствах, так как сейчас непростое время. И поручил МИД совместно с Комитетом госбезопасности довести «».
— Должно быть обеспечено наличие шифровального оборудования для быстрого и защищенного информирования, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал послам Беларуси выбросить все «шальное» из головы.
И еще глава республики объяснил помилование ряда заключенных в Беларуси: «Этих не хотим, хотим вот этих».