Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства

Лукашенко раскритиковал предательство и кумовство в МИД.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что предательству и кумовству нет места в Министерстве иностранных дел, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский президент подчеркнул, что от кадровой политики МИД зависит успешность выполнения масштабных задач, которые стоят перед дипломатами.

— Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы, — подчеркнул он.

Лукашенко сказал, что государству необходимы честные и кристально чистые люди, которые преданы своему государству.

— Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД, — прокомментировал глава республики.

Еще белорусский лидер отметил, что порой в МИД вскрываются проблемы, от которых «за голову хватаешься». И предупредил, что разного рода незаконные схемы в системе МИД недопустимы, сказал не опускаться до криминала, хотя соблазнов везде много, но все равно после все всплывает и «бьет так, что трудно будет подняться».

Говоря о кадровом составе Лукашенко также заметил, что год с лишним корпус послов и генконсулов был обновлен более чем на 40%. Также он сказал не забывать о мерах безопасности в посольствах, так как сейчас непростое время. И поручил МИД совместно с Комитетом госбезопасности довести «».

— Должно быть обеспечено наличие шифровального оборудования для быстрого и защищенного информирования, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал послам Беларуси выбросить все «шальное» из головы.

И еще глава республики объяснил помилование ряда заключенных в Беларуси: «Этих не хотим, хотим вот этих».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше