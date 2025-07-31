Награду «Заслуженный донор» учредили в Нижегородской области

В Нижегородской области учредили награду «Заслуженный донор». Инициативу председателя Законодательного Собрания Евгения Люлина поддержали депутаты на заседании 31 июля.
Почетным знаком будут отмечены нижегородцы, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз. При этом забор крови должно осуществлять госучреждение, подведомственных областному минздраву. Получить награду смогут не более 40 человек в год.
— За многократным актом милосердия доноров стоит большая сила духа. Десятки раз протянуть руку помощи, десятки раз подарить шанс на жизнь — для них это подвиг повседневности, — отметил Евгений Люлин.
На данный момент в Нижегородской области 64 человека сдали 80 и более донаций цельной крови. Еще 43 нижегородца более 120 раз осуществляли безвозмездную сдачу плазмы. Также порядка 100 человек приближаются к этим показателям.