Награду «Заслуженный донор» учредили в Нижегородской области

Почетным знаком будут отмечены нижегородцы, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму от 80 до 120 раз. При этом забор крови должно осуществлять госучреждение, подведомственных областному минздраву. Получить награду смогут не более 40 человек в год.