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Последние новости к вечеру 31 июля 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 31 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 31 июля — в проекте Новости Mail.

Российские войска освободили Часов Яр

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В Минобороны сообщили, что в городе от ВСУ зачистили более 4 200 зданий и сооружений, были взяты в плен около 50 украинских военнослужащих. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times.

Дроны атаковали предприятие в Пензе

Источник: РИА "Новости"

Как заявил губернатор Олег Мельниченко, одно из предприятий в Заводском районе Пензы атаковали 9 вражеских БПЛА. Произошло возгорание складского помещения, никто не пострадал.

Никарагуа признала четыре новых региона частью России

Источник: AP 2024

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили, что поддерживают президента РФ Владимира Путина и признают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими регионами.

Миллиардер Игорь Рыбаков выкупил альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Источник: РИА "Новости"

Игорь Рыбаков заплатил 95 миллионов рублей, чтобы выкупить «Город дорог» — первый альбом рэпера Алексея Долматова. По словам предпринимателя, в нем романтизируется «разгульный образ жизни».

В Нижегородской области умер знаменитый 100-килограммовый пес

Алабай Кругетс, ставший известным благодаря экстремальному весу и борьбе с ожирением, скончался из-за резкого ухудшения состояния.

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