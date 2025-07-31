Последние новости к вечеру 31 июля 2025 года: главные события

Российские войска освободили Часов Яр
В Минобороны сообщили, что в городе от ВСУ зачистили более 4 200 зданий и сооружений, были взяты в плен около 50 украинских военнослужащих. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times.
Дроны атаковали предприятие в Пензе
Никарагуа признала четыре новых региона частью России
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили, что поддерживают президента РФ Владимира Путина и признают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими регионами.
Миллиардер Игорь Рыбаков выкупил альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок
Игорь Рыбаков заплатил 95 миллионов рублей, чтобы выкупить «Город дорог» — первый альбом рэпера Алексея Долматова. По словам предпринимателя, в нем романтизируется «разгульный образ жизни».
В Нижегородской области умер знаменитый 100-килограммовый пес
Алабай Кругетс, ставший известным благодаря экстремальному весу и борьбе с ожирением, скончался из-за резкого ухудшения состояния.