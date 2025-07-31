Под Полоцком взяли под охрану земельный участок площадью 0,6 гектара и ввели ряд запретов

В связи с указанным выдел десятого квартала 102 Фариновского лесничества Полоцкого лесхоза был переведен из категории «эксплуатационные леса» в категорию «природоохранные леса». Так, в границах указанной территории запрещено проводить сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования. Запрещена уборка захламленности, раскорчевка пней, проведение работ, связанных с гидротехнической мелиорацией. Под запретом изменение существующего гидрологического режима, но за исключением работ по его восстановлению.