Под Полоцком взяли под охрану земельный участок площадью 0,6 гектара и ввели ряд запретов

Под Полоцком участок площадью 0,6 гектара взяли под охрану и ввели ряд запретов. Это следует из решения Полоцкого районного исполнительного комитета № 1333 от 27 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что на земельном участке, площадь которого составляет 0,6 гектара, растет пикнопорус киноварно-красный, внесенный в Красную книгу Беларуси. Растение находится примерно в 5,5 километрах к юго-западу от деревни Экимань.
В связи с указанным выдел десятого квартала 102 Фариновского лесничества Полоцкого лесхоза был переведен из категории «эксплуатационные леса» в категорию «природоохранные леса». Так, в границах указанной территории запрещено проводить сплошные и полосно-постепенные рубки главного пользования. Запрещена уборка захламленности, раскорчевка пней, проведение работ, связанных с гидротехнической мелиорацией. Под запретом изменение существующего гидрологического режима, но за исключением работ по его восстановлению.
Документ предусматривает передачу под охрану Полоцкому лесхозу указанного места произрастания дикорастущего краснокнижного растения. На участке требуется обозначение граничными знаками деревьев, населенных названным видом, сохранение сухостойных деревьев в количестве до пяти штук на один гектар, пней и валежа, а также складирование порубочных остатков в кучи.
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