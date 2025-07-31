Диетолог рассказала, как суп может навредить здоровью

При заболевании или простуде многие привыкли есть горячий суп для профилактики. Однако, не всегда он может принести пользу. Суп может повредить слизистую оболочку, если его температура превышает 60 градусов. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru.
— Пациенты, у которых повышен уровень мочевой кислоты, рискуют при употреблении наваристых бульонов. Потому что в них может содержаться большое количество пуринов, — прокомментировала медицинский специалист.
Врач советует каждый день кормить супами детей, так как он хорошо усваивается в организме. Малышам до трех лет, а также пациентам с проблемами ЖКТ и заболеваниями желудка или кишечника лучше всего есть супы-пюре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской областной детской больнице кардиохирурги впервые установили протез вместо аортального клапана.