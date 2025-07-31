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С 1 августа Microsoft удалит все сохранённые пароли

Корпорация Microsoft напомнила, что с 1 августа 2025 года отключает поддержку сохранённых паролей в мобильном приложении Authenticator, передает El.kz со ссылкой на CNET.

Источник: EL.kz

В Microsoft пояснили, что планируют полностью отказаться от классических паролей в пользу более безопасных методов входа — ключей доступа, PIN-кодов, графических шаблонов, а также биометрической аутентификации по отпечатку пальца или распознаванию лица.

Все ранее сохранённые пароли в приложении Authenticator будут автоматически удалены. Пользователям уже предложено заранее перейти на новые способы входа. Ещё в июне компания заблокировала возможность добавления новых паролей в Authenticator.

При этом возможность хранения паролей для входа на сайты пока остаётся в браузере Microsoft Edge.

По данным опроса среди американских пользователей, почти половина взрослых применяют легко угадываемые пароли и часто используют один и тот же ключ для разных аккаунтов. В Microsoft подчёркивают, что отказ от паролей позволит повысить уровень цифровой безопасности.