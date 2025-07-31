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Кунгурский Дом культуры «Мечта» готовится принимать посетителей после ремонта

В ремонте ДК в Кунгурском округе принимали участие сразу несколько подрядных организаций.

В ремонте ДК в Кунгурском округе принимали участие сразу несколько подрядных организаций. Они обновили внутренние инженерные сети, смонтировали звукоизоляцию, обустроили огнезащиту несущих конструкций, провели внутреннюю отделку помещений. Реконструкция коснулась и зрительного зала. Здесь заменены кресла, смонтировано световое, звуковое и сценическое оборудование. Изменился внешний облик здания — территория благоустроена, входная группа обновлена.

Ожидается, что «Мечта» откроет двери в сентябре, к своему 50-летнему юбилею. Здесь уже идет подготовка праздничной программы.