Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 1 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Никольская роща, ч/с: Ферросплавная, 2−24; Валдайская, 4−22; Лобачевского, 14−39; Бийская, 1−16; 2-я Бийская, 3−16; 5-я Бийская, 3−21 — с 08:30 до 16.00;
— Российская, 37, 39; пр. Победы, 113, 115, 115-А; Горького, 66, 66-А; Абразивная, 46 — с 09.00 до 16.00;
— п. Колхозный, ч/с: Сельскохозяйственная, 2−24, 3−21; Тепличная, 34−40, 35, 52−68; Бр. Кашириных, 54, 60, 60-А; Аргаяшская, 3−42; Ижевская, 11−43; Авиационная; Кислицина, 55−100; Партизанская, 32−40; Нязепетровская, 19; Парковая, 22; Стартовая, 2−24, 31−41; Коммунальная, 17−27, 10−32; Павлова, 22−34, 23−29; Герцена, 2−18, 3−13; Бехтерева, 22−44, 23−43; Неглинная, 116; пр. Победы, 221, 227−287; Дальневосточная, 22−30; СНТ «Любитель-1» — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 19 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Комсомольский пр., 32, 32-Д, 34, 34-Б, 34-В, 34-Д — с 08.00 до 17.00;
— п. Градский прииск, ч/с: Олонецкая, 2−14; Шершневская, 1−41; пер. Каретный, 2, 3, 4, 6, 8, 12; Городская, 29, 29-Г, 37; Сарапульская, 1−18; Логовая, 9, 15 — с 08.00 до 17.00;
— п. Миасский, ч/с: 2-я Индивидуальная, 5−25; 10−42; Свердловский тр., 4-И-4-Ф — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Ю. Бульвар, 28 — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— 9-го Мая, 24; Ачинская, 31 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Копейское шоссе, 47, 47-А, 49, 49-Б; Пограничная, 2; Гагарина, 5-А — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 3-б, 44 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Каштак, ч/с: Багрицкого, 1−25; Сосновая Роща, 3−72; пер. Сосновая Роща, 1−15; Детский санаторий; пер. Аргазинский, 1−5; Аргазинская, 1−46; Соколинка, 22, 30; Алма-Атинская, 1−104; пер. Алма-Атинский, 1−23; Санаторная, 1−30; Курортная, 1−22; Кишинёвская, 1−79; пер. Хвойный, 7, 9, 14, 16, 47; пер. Боровой, 1−25; Тургоякская, 1−73; Сахалинская, 1−29; Земляничная поляна, 2; п. Лесхоз — с 09.00 до 12.00;
— ч/с: Мира, 52−74; Румянцева, 18−26; Бородинская, 1−21; Второй Пятилетки, 1−8 — с 08.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Ленина, 49-А, 49-Б, 49-В — с 09.00 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Шарова, 51 (подъезды 1, 2), 53 (подъезды 1, 2), 62 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Черничная, 16, 20; Белова, 9, 17; ст. Чурилово — с 08:30 до 16.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сони Кривой, 52 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Шершни, ч/с: Парковая, 14−24 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 1 августа, будут отключены светофоры на перекрестках:
— Комсомольского проспекта и улицы Молдавская — с 9.00 до окончания работ;
— проспекта Победы и улицы Чайковского — с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00;
— проспекта Победы и улицы Косарева — с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00;
— проспекта Победы и улицы Тепличная — с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 18.00;
— улиц Цвиллинга и Тимирязева — с 9.30 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!