Лукашенко сказал об изменениях для жен и мужей белорусских дипломатов

Белорусский президент заметил, что МИД старается направлять работать за границу только семейных людей, требуя, чтобы дипломаты были образцом и в работе, и в быту. Однако он отметил, что при этом из экономики страны «выдергивают» жен и мужей, которые в итоге не могут построить собственную карьеру и заработать на нормальную пенсию.