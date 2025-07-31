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Лукашенко сказал об изменениях для жен и мужей белорусских дипломатов

Лукашенко сказал об изменениях для супруг и супругов белорусских дипломатов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси следует изменить трудовое законодательство для жен и мужей дипломатов, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский президент заметил, что МИД старается направлять работать за границу только семейных людей, требуя, чтобы дипломаты были образцом и в работе, и в быту. Однако он отметил, что при этом из экономики страны «выдергивают» жен и мужей, которые в итоге не могут построить собственную карьеру и заработать на нормальную пенсию.

— А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом, — обратил внимание лидер страны.

И поэтому Лукашенко сказал, что следует предусмотреть так, чтобы супруги дипломатов как можно скорее возвращались к работе в Беларуси, принося пользу экономике.

— У нас не та ситуация, чтобы выталкивать квалифицированных людей в домохозяйки. Понимаете, о чем идет речь, — обратился президент к дипломатам.

И резюмируя, белорусский президент отметил, что Министерству труда и соцзащиты следует внимательно посмотреть на данный вопрос, внести при необходимости предложения по корректировке трудового законодательства.

И также Александр Лукашенко заявил, что в МИД не может быть предательства и кумовства.

Кроме того, президент назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов: «В любом трудовом коллективе надо спросить: “Готовы к этому?”.

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