Два направления могут исключить из проекта трамвайной модернизации в Ростове

В Ростове-на-Дону из проекта «Ростовского трамвая» могут исключить два направления. Такое предположение сделали в публикации на сайте «Ростовский городской транспорт».
Журналисты считают, что изменение параметров проекта «может привести к отказу от обновления линии в Ленгородке, а также к исключению из планов строительства линий на Верхний Темерник и в район старого аэропорта».
Насколько указанные ожидания будут соответствовать действительности, неизвестно.
Напомним, ранее заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова сообщила об удорожании стоимости строительства трамвайной инфраструктуры и связи с этим не исключила изменение некоторых параметров проекта.
Изначально модернизацию ростовской трамвайной сети оценивали в 61 млрд рублей. На эти эти деньги планировали построить и привести в порядок 119 км трамвайных путей, создать два трамвайных депо, купить 76 трехсекционных трамваев, а также улучшить существующий подвижный состав.
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