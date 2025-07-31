Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в «Крокусе».

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом мужества посмертно Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в «Крокус сити холле», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)», — говорится в документе.
Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.