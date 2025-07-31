«Аватар 3»: дата выхода, сюжет, трейлер и актерский состав

События третьей части начинаются сразу же после финала «Пути воды». Семья Салли все еще скорбит по Нетейаму, старшему сыну Джейка и Нейтири. Джейк пытается справиться с болью, Нейтири замыкается, Ло’ак винит себя за смерть брата. Именно Ло’ак станет голосом истории — она будет показана его глазами, через его взросление и его вину. Джейк в этой части снова вспомнит свое солдатское прошлое. Он перестает быть миротворцем и берется за оружие, потому что не знает, как иначе справиться со своим горем. Это возвращение к войне будет одним из главных двигателей сюжета фильма.