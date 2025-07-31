Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

АРТЕК (Крым), 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена» среди школьников 5−7-х классов и участников международного трека, его на «Артек-арене» зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
«Легендарный “Артек” вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами “Большой перемены”, — говорится в приветствии.
Путин отметил, что в этом году в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвящённым 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и выразил слова благодарности наставникам и близким участников конкурса.
«В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей — всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей», — говорится в приветствии.
С 27 по 31 июля в МДЦ «Артек» проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых». Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети». К проекту «Большая перемена» за все сезоны уже присоединились более 7 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона — ученики 5−7-х классов.