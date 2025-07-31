Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

«Легендарный “Артек” вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами “Большой перемены”, — говорится в приветствии.