Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах

Также устанавливается, что гимн России будет исполняться при открытии и закрытии международных молодежных форумов, проводимых в РФ, всероссийских молодежных форумов и форумов молодежи субъектов России, а также во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.