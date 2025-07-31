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Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области собралась из-за дорожных работ

На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили движение из-за дорожных работ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 31 июля, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ведутся дорожные работы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

— На северном направлении федеральной автодороги М-4 «Дон» на 980 км ведутся дорожные работы, в связи с чем движение на участке с 980 по 998 км значительно затруднено, — добавили в ведомстве.

Водителям рекомендуется выбрать следующий маршрут для объезда: на 1000 километре трассы М-4 нужно повернуть в сторону Шахт, а затем двигаться в направлении хутора Гривенный и через станицу Владимирскую вернуться на трассу М-4 «Дон» на 964 километре.

Напомним, что внушительная пробка на автодороге собралась днем 31 июля.

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