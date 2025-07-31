Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области собралась из-за дорожных работ

Водителям рекомендуется выбрать следующий маршрут для объезда: на 1000 километре трассы М-4 нужно повернуть в сторону Шахт, а затем двигаться в направлении хутора Гривенный и через станицу Владимирскую вернуться на трассу М-4 «Дон» на 964 километре.