Какая погода будет в Казахстане 1 августа

В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на востоке, юге и в центре пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33 тепла.