Какая погода будет в Казахстане 1 августа

В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью на востоке, юге и в центре пройдет дождь, гроза, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью на востоке, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33 тепла.
В Акмолинской области синоптики обещают дождь, гроза, на севере, юге, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10- 15, днем 19−24 тепла.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют днем на востоке небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 7−12, днем на востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге, западе области 20, днем 25−30, на западе области 33 тепла.
В Алматинской области на юге и в горных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла.
В Атырауской области днем на западе возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке будет дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 22, днем 26−31, на востоке области 22 тепла.
В Жамбылской области ночью в горных районах ожидается дождь, гроза, днем на севере, юге, в горных районах области дождь, гроза, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный 9- 14, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 14, днем 30−35, в горных районах области 27 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 22, в горных районах области 9 тепла, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла.
В Западно-Казахстанской области днем на западе пройдет дождь, гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юго-западе области 25 тепла, днем 28−33 тепла, на юге, западе области сильная жара 36 градусов.
В Карагандинской области ночью на западе возможен небольшой дождь, гроза, на севере, востоке области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 21, днем 21−26, на юге области 30 тепла.
В Костанайской области по прогнозам синоптиков будет дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 19−24, на юге области 27 тепла.
В Кызылординской области ночью ожидается дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, град, шквал, днем в центре, на востоке, севере области дождь, гроза, град, шквал, на востоке области временами сильный дождь. В центре, на юге, севере области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный 9−14, ночью порывы 15−20 м/с, днем в центре, на юге, севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Павлодарской области ночью на западе и севере будет дождь, гроза. Днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный ночью 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 24−29 тепла.
В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный, северный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 21−26, на юге области 18 тепла.
В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на севере, западе, юге и в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 8−13, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, юге, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16, днем 31−36, на севере, в горных районах области 28 тепла.
В Улытауской области пройдет дождь, гроза, на западе, юге, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9- 14, на западе, юге, востоке области временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, днем 23−28 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 31−33 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 тепла.