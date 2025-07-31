Путин подписал закон о введении обязательных работ за пропаганду нацизма

Изменения вносятся в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой предусматривалось наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.