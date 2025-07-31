Шоколадные пауки и осьминог-блин: 6 самых необычных открытий года

За последний год биологи по всему миру описали несколько удивительных животных — от миниатюрного осьминога, похожего на лепешку, до древесной лягушки, которую назвали в честь создательницы Sci-Hub. В подборке — шесть самых странных открытий, которые доказывают, что природа по-прежнему умеет удивлять.