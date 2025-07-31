Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шоколадные пауки и осьминог-блин: 6 самых необычных открытий года

За последний год биологи по всему миру описали несколько удивительных животных — от миниатюрного осьминога, похожего на лепешку, до древесной лягушки, которую назвали в честь создательницы Sci-Hub. В подборке — шесть самых странных открытий, которые доказывают, что природа по-прежнему умеет удивлять.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Ученые продолжают удивлять: даже в 2025 году они нашли необычные виды животных, которые отличаются причудливым обликом и экстраординарными адаптациями. Вот шесть наиболее странных открытий, о которых рассказали в журнале «Нож».

1. Осьминог‑блинчик (Opisthoteuthis carnarvonensis)

У побережья Западной Австралии ученые зарегистрировали новый вид флапджека — круглого маленького осьминога длиной всего четыре сантиметра. Он способен расплющиваться и лежать словно лепешка. Темно-красный цвет и отсутствие способности изменять оттенок делают его особенно необычным.

Источник: Tristan Joseph Verhoeff/CC BY 4.0

2. Восемь новых мух-журчалок (род Serichlamys)

В Южной Америке, в основном в Бразилии, ученые описали восемь видов журчалок — мух, которые часто напоминают пчел, но в новых видах доминирует темная окраска с редкими пятнами.

Источник: Alvesgaspar/CC BY-SA 3.0

3. Шоколадный паук-муравьед (Mallinella)

К четырем новым видам пауков-муравьедов добавились сладкие наименования в честь Milky Way, Oreo, шоколадного трюфеля и конфет Mon Cheri. Эти маленькие пауки окрашены в коричнево‑темно-малиновый и действительно напоминают шоколадные плитки.

Источник: Akio Tanikawa/CC BY-SA 2.5

4. Древесная лягушка в честь Александры Элбакян (Hyloscirtus elbakyanae)

Новый вид древесных квакш из Эквадора назвали в честь уроженки СССР, исследовательницы Александры Элбакян. Экземпляр обитает возле горных рек и примечателен тем, что квакает из-под камней, которые слегка омывает вода.

Источник: Arcasapos/CC BY-SA 3.0

5. Пыльный речной рак (Cherax pulverulentrus)

Этот вид рака серо‑синего цвета обнаружили в Чехии, причем сначала в аквариуме одного из любителей. Экземпляр выглядит так, словно все тело его обсыпано пылью, что и навело ученых на причудливое название.

Источник: DOI: 10.11646/zootaxa.5566.3.4

6. Карликовая белка из Перу

В Национальном парке Альто-Майо ученые обнаружили новый вид миниатюрных белок. Похоже, их еще предстоит отнести к отдельному роду семейства беличьих: настолько необычной оказалась находка.

Источник: Международное общество сохранения природы

Ранее ученые нашли редкую арктическую пиявку на Соловецких островах.