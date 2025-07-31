Шоколадные пауки и осьминог-блин: 6 самых необычных открытий года

Ученые продолжают удивлять: даже в 2025 году они нашли необычные виды животных, которые отличаются причудливым обликом и экстраординарными адаптациями. Вот шесть наиболее странных открытий, о которых рассказали в журнале «Нож».
1. Осьминог‑блинчик (Opisthoteuthis carnarvonensis)
У побережья Западной Австралии ученые зарегистрировали новый вид флапджека — круглого маленького осьминога длиной всего четыре сантиметра. Он способен расплющиваться и лежать словно лепешка. Темно-красный цвет и отсутствие способности изменять оттенок делают его особенно необычным.
2. Восемь новых мух-журчалок (род Serichlamys)
В Южной Америке, в основном в Бразилии, ученые описали восемь видов журчалок — мух, которые часто напоминают пчел, но в новых видах доминирует темная окраска с редкими пятнами.
3. Шоколадный паук-муравьед (Mallinella)
К четырем новым видам пауков-муравьедов добавились сладкие наименования в честь Milky Way, Oreo, шоколадного трюфеля и конфет Mon Cheri. Эти маленькие пауки окрашены в коричнево‑темно-малиновый и действительно напоминают шоколадные плитки.
4. Древесная лягушка в честь Александры Элбакян (Hyloscirtus elbakyanae)
Новый вид древесных квакш из Эквадора назвали в честь уроженки СССР, исследовательницы Александры Элбакян. Экземпляр обитает возле горных рек и примечателен тем, что квакает из-под камней, которые слегка омывает вода.
5. Пыльный речной рак (Cherax pulverulentrus)
Этот вид рака серо‑синего цвета обнаружили в Чехии, причем сначала в аквариуме одного из любителей. Экземпляр выглядит так, словно все тело его обсыпано пылью, что и навело ученых на причудливое название.
6. Карликовая белка из Перу
В Национальном парке Альто-Майо ученые обнаружили новый вид миниатюрных белок. Похоже, их еще предстоит отнести к отдельному роду семейства беличьих: настолько необычной оказалась находка.
Ранее ученые нашли редкую арктическую пиявку на Соловецких островах.