Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 143 мотострелковому полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 143 гвардейский мотострелковый полк», — говорится в документе.