Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» 143-му мотострелковому полку и 337-му отдельному вертолетному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 143 мотострелковому полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 143 гвардейский мотострелковый полк», — говорится в документе.
Другим указом почетное наименование «гвардейский» присвоено 337-му отдельному вертолетному полку.
Оба указа вступают в силу со дня их подписания, 31 июля.