Путин подписал закон об особенностях определения видов использования земель

Закон направлен на определение детального порядка установления и изменения видов разрешенного использования земельных участков для земель всех категорий, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Документ будет применяться как к уже образованным земельным участкам, так и вновь образованным, отмечал он.