Путин подписал закон об особенностях определения видов использования земель

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности определения видов разрешенного использования земельных участков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вид разрешенного использования — это категория, которая определяет целевое назначение земельного участка, что на нем можно строить и какую деятельность вести.
Закон направлен на определение детального порядка установления и изменения видов разрешенного использования земельных участков для земель всех категорий, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Документ будет применяться как к уже образованным земельным участкам, так и вновь образованным, отмечал он.
Значительная часть норм, по его словам, касается участков, предназначенных для размещения линейных объектов — трубопроводов, линий электропередачи, дорог. Виды использования таких участков будут устанавливаться напрямую через проект межевания, что существенно ускоряет запуск инфраструктурных проектов, подчеркивал депутат.
Также закон вводит нормы, позволяющие временно использовать участки (например, под стройплощадки) без изменения основного назначения. Это актуально при реконструкции зданий и коммуникаций в условиях плотной застройки. Введение таких норм устраняет правовую «серую зону», когда фактическое использование шло с риском признания его нецелевым", объяснял Гаврилов.
Кроме того, уточняются особенности осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в связи с выбором вида или видов разрешенного использования земельного участка.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.