Опрос: главные события июля 2025 года по мнению россиян

Июль 2025 года ознаменовался чередой событий в информационной повестке:
Впервые за три года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, где стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы диалога.
Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва возобновил свою работу, что позволит уменьшить нагрузку на аэропорт Сочи.
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов от 3 до 5 тысяч рублей за намеренный поиск в интернете запрещенных материалов.
В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. 48 человек, которые находились на борту, погибли.
Дональд Трамп выдвинул России ультиматум на заключение мирного соглашения с Украиной. В случае его несоблюдения США введут пошлины 100% в отношении России и стран-партнеров.
Россия и Украина провели третий раунд переговоров, где обсуждались гуманитарные вопросы и условия прекращения огня.
На фоне замедления инфляции ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%.
Серия мощных землетрясений и цунами обрушилась на Камчатку и Курильские острова.
Хакерская атака на информационную систему «Аэрофлота» привела к сбоям в расписании и задержкам рейсов по всей стране.
Российские военные освободили Часов Яр.
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