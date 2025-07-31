«Дождливо и прохладно». Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси в начале августа 2025

Так, с 6 августа атмосферный фронт с Западной Европы принесет в Беларусь не только дожди различной интенсивности, но и более прохладный воздух. Из-за этого температура воздуха начнет постепенно снижаться. В Белгидромете обращают внимание, что 6 августа по стране будет контрастно: от +16 градусов по западной части и до +28 градусов — по восточной, а далее температурный фон начнется повсеместно понижаться по Беларуси.