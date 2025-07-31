«Дождливо и прохладно». Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси в начале августа 2025

Белгидромет сказал белорусам о прохладном и дождливом начале августа 2025 года. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Дождливую и прохладную эстафету примет и заключительный месяц лета», — отметили в Белгидромете.
Синоптики добавляют: несмотря на то, что август начнется с прохлады, уже в воскресенье, 3 августа, температурный фон попытается вернуться в свое климатическое русло и превысит средние многолетние значения, но это продлится недолго.
Так, с 6 августа атмосферный фронт с Западной Европы принесет в Беларусь не только дожди различной интенсивности, но и более прохладный воздух. Из-за этого температура воздуха начнет постепенно снижаться. В Белгидромете обращают внимание, что 6 августа по стране будет контрастно: от +16 градусов по западной части и до +28 градусов — по восточной, а далее температурный фон начнется повсеместно понижаться по Беларуси.
«При этом в течение прогнозируемого периода погодные условия Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, поэтому дожди продолжатся, в отдельные дни местами по стране ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до сильного порывистого», — озвучили предварительный прогноз на последний месяц лета синоптики.
Согласно предварительным данным, 1 августа, в пятницу, на большой части территории Беларуси ожидаются дожди. В дневные часы по Витебской и Могилевской областям во многих районах будут дожди, а на остальной части — кратковременные осадки. По северо-востоку пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром вероятен туман. Ночью температура воздуха будет от +9 до +15 градусов, по востоку ожидается — от +16 до +18 градусов. Днем прогнозируется от +19 до +25 градусов.
В субботу, 2 августа, в ночные часы по западу, а днем на большей части территории страны также пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны грозы. Ночью температура воздуха окажется от +9 до +15 градусов, днем — от +21 до +28 градусов.
В воскресенье, 3 августа, ночью по западной части местами, а днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах в дневные часы возможны грозы. Ночью воздух прогреется от +10 до +16 градусов. Днем ожидается от +23 до +30 градусов.
В понедельник и вторник, 4 и 5 августа, в ночные часы местами, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха составит от +12 до +19 градусов, а днем будет от +22 до +29 градусов.
В среду, 6 августа, синоптики снова предупреждают о дождях. Вместе с тем днем в отдельных районах страны ожидаются грозы и усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +10 до +17 градусов. Днем будет от +16 градусов по западной части и до +28 градусов по востоку Беларуси.
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