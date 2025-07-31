Как в Башкирии отметят Дни Армейской культуры?

В Уфе с 21 по 27 августа пройдет федеральный фестиваль «Дни Армейской культуры», инициированный Министерства обороны РФ. В эти дни в городе пройдет свыше 30 различных культурных событий, выставок, мастер-классов и деловых встреч, по республике — более 300.
Основная тема мероприятий «Армия. Культура. Единство»
Как сообщают в администрации главы РБ, яркими событиями «Дней Армейской культуры» станут вечерние концерты на Советской площади Уфы. Гостей ожидают творческие программы III Международного фестиваля классической музыки «Романтика осени», IV Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время Героев», а также вечер-посвящение Героям России «Наши Маяки» с участием артистов Центрального академического театра Российской Армии и артистов фронтовых творческих бригад Ленинградского, Центрального и Южного военных округов. Все концерты будут начинаться в 18 часов и пройдут бесплатно для горожан и гостей столицы.
Также в Республиканском музее Боевой Славы откроется выставка «История СВО», в Национальном музее РБ — совместная выставка Департамента культуры Министерства обороны РФ «Армия культуры» и художника Союза художников России Егора Смирнова. В музее полярников имени В. И. Альбанова откроется выставка «Великая Отечественная война в Арктике. Уроженцы Башкортостана на защите северных рубежей», в Башкирском государственном художественном музее им. М. Нестерова — сразу две экспозиции: «Башкирские пейзажи» из фондов музея и живописные произведения Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
В Уфе и других городах республики пройдут мастер-классы и концерты артистов ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и студии военных художников имени Митрофана Грекова.
В кинотеатре «Родина» пройдет показ кинофильмов-участников Всеармейского кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд». Национальный молодежный театр им. М. Карима представит в своих стенах спектакль «Одной жизни, видно, мало… “.
Откроется фестиваль зрелищным парадом флагов ко Дню государственного флага России 22 августа.
Отметим, что ранее Дни Армейской культуры проводились в Туле, Санкт-Петербурге, Республиках Тыва и Саха (Якутия).