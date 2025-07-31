Как в Башкирии отметят Дни Армейской культуры?

Также в Республиканском музее Боевой Славы откроется выставка «История СВО», в Национальном музее РБ — совместная выставка Департамента культуры Министерства обороны РФ «Армия культуры» и художника Союза художников России Егора Смирнова. В музее полярников имени В. И. Альбанова откроется выставка «Великая Отечественная война в Арктике. Уроженцы Башкортостана на защите северных рубежей», в Башкирском государственном художественном музее им. М. Нестерова — сразу две экспозиции: «Башкирские пейзажи» из фондов музея и живописные произведения Студии военных художников имени М. Б. Грекова.