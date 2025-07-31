Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил трех россиян орденом «Родительская слава»

Путин наградил россиян из трех регионов орденами «Родительская слава».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом «Родительская слава», соответствующий указ был опубликован в четверг.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом “Родительская слава” Герасимова Дмитрия Николаевича, Ульяновская область, Никитину Лидию Викторовну, Ульяновская область, Тырыкина Анатолия Васильевича, Кировская область, Тырыкину Алевтину Михайловну, Кировская область, Шишкина Евгения Анатольевича, Воронежская область, Шишкину Светлану Сталинславовну, Воронежская область», — сообщается в указе.

Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Бурганутдиновых (Свердловская область), Бурлаковых (Саратовская область), Ибрагимовых (Дагестан) и Якуповых (Башкортостан).