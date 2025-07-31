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В «Форде» были двое детей: на трассе Уфа-Чишмы иномарка столкнулась с пассажирским автобусом

В Башкирии Ford с двумя с детьми в салоне врезался пассажирский автобус.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 31 июля, на восьмом километре автодороги Уфа-Чишмы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 32-летний водитель Ford Focus не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным НефАЗом. В тот момент в автобусе находились 20 пассажиров, и, к счастью, никто из них не пострадал. Двоих детей из «Форда» в профилактических целях доставили в медицинское учреждение для осмотра. Как отмечают в Госавтоинспекции, серьезных травм удалось избежать благодаря использованию детских удерживающих устройств.

— По факту ДТП проводится проверка, — заявили в ГАИ.

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