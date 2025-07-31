Фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний, с которым работает

«На заседании попечительского совета были приняты решения включить в перечни для закупок в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом, препараты аримокломол, товорафениб, а также сатрализумаб, который был предложен к рассмотрению на заседании экспертного совета в начале месяца», — сообщил фонд.