Фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний, с которым работает

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Фонд «Круг добра» включил болезни глиома низкой степени злокачественности и Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний, с которыми он работает, для пациентов будут закупаться препараты аримокломол и товорафениб, сообщается на сайте фонда.
Болезнь Ниманна-Пика — редкое наследственное жизнеугрожающее заболевание из группы лизосомных болезней накопления, она поражает нервную систему, внутренние органы. Глиома низкой степени злокачественности — это опухоль центральной нервной системы. Детские глиомы низкой степени злокачественности (ДГНСЗ) — самые частые опухоли головного мозга.
«Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания Ниманна-Пика тип С в перечень заболеваний онда. Также утверждены категорий детей, которым показано назначение указанного лекарственного препарата (аримокломол — ред.)… Экспертным советом фонда принято решение о включении заболевания глиома низкой степени злокачественности в перечень заболеваний фонда. На заседании экспертного совета утверждены категории детей, которым показан препарат (товорафениб (ТН Оджемда) — ред.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экспертный совет фонда также утвердил категории детей, которым показано назначение лекарственного препарата равулизумаб.
«На заседании попечительского совета были приняты решения включить в перечни для закупок в перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, закупаемых фондом, препараты аримокломол, товорафениб, а также сатрализумаб, который был предложен к рассмотрению на заседании экспертного совета в начале месяца», — сообщил фонд.