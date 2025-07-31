Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное затмение Солнца

«Проблема в том, что только затмение 2026 года будет видно на территории России, но в довольно неудобных местах — на крайнем севере, в районе Таймыра. В зону полосы затмения добраться чрезвычайно сложно. Что касается затмения 2027 года, то полная фаза с территории РФ наблюдаться не будет. Только частные фазы. То же можно сказать и о кольцеобразном затмении 2028 года: кольцеобразная фаза в России не будет видна, только частные фазы», — отметил ученый в разговоре с корреспондентом ТАСС.