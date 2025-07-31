За неделю в Башкирии взлетели цены на консервы для детского питания и муку

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 21 по 28 июля фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 2,51%. На этой неделе их средняя цена составила 534,37 рубля. Также жителям республики на 1,49% больше придется отдать за мясные консервы для детского питания (средняя цена — 1139,27 рублей) и на 0,93% за пшеничную муку (44,95 рубля).