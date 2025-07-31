За неделю в Башкирии взлетели цены на консервы для детского питания и муку

В Башкирии за неделю подорожали консервы для детского питания и мука. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 21 по 28 июля фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 2,51%. На этой неделе их средняя цена составила 534,37 рубля. Также жителям республики на 1,49% больше придется отдать за мясные консервы для детского питания (средняя цена — 1139,27 рублей) и на 0,93% за пшеничную муку (44,95 рубля).
Однако на этой неделе на 7,54% подешевели белокочанная капуста (47,17 рубля), на 9,03% — картофель (66,98 рубля), на 21,05% — столовая свекла (средняя цена — 56,71 рубля).
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