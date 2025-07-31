Кабмин внес в Госдуму проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

При рождении, усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, причем независимо от дохода заемщика. Для этого заемщик должен в течение 180 дней с момента рождения, усыновления (удочерения) обратиться в банк или микрофинансовую организацию с требованием о предоставлении такого льготного периода. При этом проценты по основному долгу в этом случае будут начисляться только с 7 по 18 месяц.