Кабмин внес в Госдуму проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми в России на срок до 1,5 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, материальное положение и жилищные условия — самый популярный барьер (39% опрошенных), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие 5 лет.
В целях стимулирования рождаемости в России законопроект предоставляет семьям с детьми, взявшим кредит (заем), обязательства по которому обеспечены ипотекой, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по заключенному договору кредита (займа).
В случае рождения или усыновления (удочерения) первого ребенка длительность ипотечных каникул не может превышать шести месяцев. Но при условии, что доходы заемщика упали на 20% по сравнению с предыдущим годом, а расходы на обслуживание кредита превысили 40% среднемесячного дохода.
При рождении, усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, причем независимо от дохода заемщика. Для этого заемщик должен в течение 180 дней с момента рождения, усыновления (удочерения) обратиться в банк или микрофинансовую организацию с требованием о предоставлении такого льготного периода. При этом проценты по основному долгу в этом случае будут начисляться только с 7 по 18 месяц.
Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство рассчитывает, что вместе с другими действующими мерами это повлияет на демографическую ситуацию в стране в целом, добавил он.