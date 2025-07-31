На месте бывшего детсада «Петушок» в Самаре построят 8-этажный жилой дом

На месте снесённого здания детского сада «Петушок» на улице Промышленности, 317, появится новый 8-этажный жилой дом. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Волга».
История с объектом тянется давно. Детсад когда-то принадлежал заводу «Металлист», но в 1998 году земля и здание перешли в собственность ООО «Профимаркет».
В 2021 году местные жители, столкнувшись с нехваткой мест в детских садах, потребовали восстановить «Петушка» и даже обратились в приёмную губернатора Дмитрия Азарова.
Тогда чиновники пообещали разобраться.
Выяснилось, что у собственника нет разрешения на строительство на этом участке.
Городская администрация заявила, что никакие работы начинаться не будут, пока не будет найдено согласованное решение с жителями.
Однако уже в 2023 году власти пришли к выводу: восстанавливать старое здание экономически невыгодно — обойдётся дороже, чем построить новый детский сад с нуля.
В том же году застройщик уведомил департамент градостроительства о планах снести здание.
Теперь на его месте ООО «Строительная компания “Арктик”» планирует возвести 8-этажный жилой дом общей площадью почти 4,8 тысячи квадратных метров.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Антону Корпачеву и Наилю Идиятуллину.
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