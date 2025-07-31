В Ростове на Западном и в центре отключат воду 5 августа

В Ростове временно ограничат водоснабжение на Западном и в центре из-за ремонтных работ. Потерпеть неудобства горожанам придется пятого и шестого августа. Об этом предупредили в «Ростовводоканале».
Так, на улице Зорге, 11 В, воду отключат с 9:00 пятого августа до 9:00 шестого августа. А с пониженным давлением воду будут подавать в границах улицы Зорге, Благодатной, Малиновского и переулка Коммунистического.
Причиной неудобств станет переподключение нового участка водопровода к улице Зорге.
Отключения коснутся и центра города. Так с 8:30 до 23:00 пятого августа водоснабжение временно прекратят на улице Текучева от проспекта Театрального до переулка Крепостного. Здесь причиной неудобств станет подключение пожарных гидрантов.
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