Подсластитель сукралоза ухудшает эффективность иммунотерапии двух форм рака

Оверакр и другие ученые пришли к такому выводу при изучении того, как перемены в структуре микрофлоры, связанные с приемом пищи, влияют на эффективность иммунотерапии рака. Недавно биологи обнаружили, что некоторые подсластители, в том числе сукралоза и сахарин, вызывают сбои в работе микрофлоры, что побудило Оверакр и ее команду изучить то, как вызываемые ими нарушения могут влиять на работу иммунитета раковых больных.