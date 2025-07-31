Ученый Тишков: магнитуда землетрясения на Камчатке могла достигнуть пикового значения

«Надо сказать, что магнитуда в самом центре землетрясения на Камчатке могла достигнуть самых высоких, пиковых значений, это 9 и выше по шкале Рихтера. Конечно, то, что не было таких серьезных разрушений означает, что с точки зрения подготовки к такому событию в последние годы все было сделано правильно», — сказал он.