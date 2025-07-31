Сюда приезжают со всего Минска. Рассказываем, кто наводит красоту и порядок в одном из самых живописных районов столицы

Забота о чистоте дворов и улиц — еще одно важное направление деятельности сотрудников ЖКХ Первомайского района. Так, с начала года на территории, вверенной этой коммунальной службе, выполнены работы по устройству 87 модульных конструкций для сбора отходов с оборудованием 38 мест для сбора и временного хранения отходов, проведен ремонт 7 контейнерных площадок. Кроме этого, проведен текущий ремонт 7 площадок для выгула животных. — Благоустроенные дворовые территории нашего города — это в первую очередь уют и комфорт наших жителей. Поэтому в работе мы всегда применяем комплексный подход, особенно при проведении капитального ремонта жилых домов. Это значит, что после выполнения всех работ жильцы могут рассчитывать на комплексное благоустройство придомовых территорий, — уверяет директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска». — К примеру, в этом году ЖКХ запланировано комплексное благоустройство после капитального ремонта по 18 дворам (пр. Независимости, 87, 89, 125, ул. Белинского, 4, 6, 8, 9 и другим).