Сюда приезжают со всего Минска. Рассказываем, кто наводит красоту и порядок в одном из самых живописных районов столицы

Коммунальному унитарному предприятию «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» досталась, пожалуй, одна из самых живописных территорий столицы. Великолепные рукотворные водоемы с фонтанами и каскадами, благоустроенные скверы и парки, ухоженные тихие дворы — многие улицы северо-восточной части Минска буквально сошли с открыток. Но чтобы поддерживать их в чистоте и порядке, сотрудникам ЖКХ приходится прилагать немало усилий. В чем секрет эффективной работы этого предприятия Первомайского района, узнала корреспондент газеты «7 дней».
Ярко и масштабно.
— Главная задача нашего предприятия — создать для людей максимально комфортные условия проживания, — отмечает директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» Сергей Рудь. — Качественная питьевая вода, тепло в домах, отремонтированные подъезды, надежно работающие лифты, ухоженная придомовая территория — это то, чем жители нашего района пользуются каждый день. А мы в свою очередь работаем ради того, чтобы их комфорт не был нарушен никакими внешними обстоятельствами.
Тот, кто давно не посещал Первомайский район, будет приятно удивлен его сегодняшним обликом. Яркие дома, аккуратные заборы, свежий асфальт и тротуары, идеальная чистота радуют взгляд как местных жителей, так и многочисленных приезжих. И все это благодаря стараниям коммунальников. По территории Первомайского района пролегает значительный отрезок Слепянской водной системы. А ее зеленая зона — излюбленное место отдыха не только у тех, кто проживает в Зеленом луге, Уручье и Востоке. Ради живописных водоемов и парков в северо-восточную часть города ежедневно съезжаются сотни, если не тысячи жителей других частей Минска, а также ближайших к столице районов Минской области. И все они отмечают красоту и чистоту здешних мест, что неудивительно, а скорее закономерно, ведь первое полугодие 2025 года сотрудники ЖКХ Первомайского района отработали на отлично.
— Ежегодно предусматривается выполнение работ по ремонту покрытий внутридворовых проездов, пешеходных связей, установка и окраска малых архитектурных форм, ремонт, установка и окраска детского игрового и спортивного оборудования, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт и установка контейнерных площадок, — отмечает Сергей Рудь. — Также предусматривается выполнение работ по благоустройству пяти детских игровых площадок силами жилищно-эксплуатационных участков. В подрядчиках у нас ГП «ЖЭУ № 1−4 и 6 Первомайского района г. Минска». За текущий период этого года уже выполнено более половины из запланированных на 2025-й объемов работ. Есть направления деятельности, по которым план даже перевыполнен.
К примеру, работы по текущему ремонту покрытий дворовых проездов выполнены в объеме 41 тыс. метров квадратных из запланированных 58. Из них полная замена покрытия из асфальтобетонной смеси в объеме более 34 тыс. метров квадратных (при плане 43,2), ямочный ремонт — 14,85 тыс. метров квадратных (при плане 14,8). Ремонт пешеходных связей выполнен в объеме более 8 тыс. метров квадратных (при плане 12). Проведены работы по текущему ремонту четырех наружных лестниц и одной подпорной стенки.
— Мы также навели порядок на ветеранских двориках и завершили работы по замене песка в песочницах объемом 370 метров кубических, — отмечает Сергей Рудь. — Многие жители города выбирают территорию нашего района для прогулок на велосипедах. Для них мы также постоянно совершенствуем инфраструктуру. К примеру, только с начала нынешнего года обустроили три велопарковки.
Для детей и их родителей.
Что касается элементов благоустройства, цифры впечатляют еще больше. Менее чем за 7 месяцев окрашено и отремонтировано 530 малых архитектурных форм, тогда как в плане на год их было 196, а также проведены работы по установке еще 1174 (при плане в 1171). Обновление пришло и на детские площадки: 1086 единиц игрового и спортивного оборудования было окрашено и отремонтировано (при плане в 870), еще 284 единицы заменены (при плане на год в 280).
— На данный момент нашими специалистами ведутся работы по установке детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на дворовых территориях по ул. Руссиянова, 16, 18, 42, ул. Ф. Скорины, 43, ул. Гинтовта, 36, ул. Городецкая, 60, пр. Независимости, 127, — отмечает Сергей Николаевич.
А у нас во дворе…
Забота о чистоте дворов и улиц — еще одно важное направление деятельности сотрудников ЖКХ Первомайского района. Так, с начала года на территории, вверенной этой коммунальной службе, выполнены работы по устройству 87 модульных конструкций для сбора отходов с оборудованием 38 мест для сбора и временного хранения отходов, проведен ремонт 7 контейнерных площадок. Кроме этого, проведен текущий ремонт 7 площадок для выгула животных. — Благоустроенные дворовые территории нашего города — это в первую очередь уют и комфорт наших жителей. Поэтому в работе мы всегда применяем комплексный подход, особенно при проведении капитального ремонта жилых домов. Это значит, что после выполнения всех работ жильцы могут рассчитывать на комплексное благоустройство придомовых территорий, — уверяет директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска». — К примеру, в этом году ЖКХ запланировано комплексное благоустройство после капитального ремонта по 18 дворам (пр. Независимости, 87, 89, 125, ул. Белинского, 4, 6, 8, 9 и другим).
Всего в этом году в Первомайском районе запланировано комплексное благоустройство 80 дворов. Интересуемся, какие виды работ сюда входят.
— Комплексное благоустройство предусматривает не менее 5 видов работ. Это установка скамеек, урн, окраска и ремонт детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, обрезка деревьев, замена и ремонт асфальтобетонных покрытий и другие, — отвечает на наш вопрос Сергей Николаевич.
По словам директора ЖКХ, положительных результатов в благоустройстве территорий Первомайского района помогает добиваться и практика взаимодействия между предприятиями. Так, к обустройству придомовых территорий руководству ЖКХ удалось привлечь сразу несколько крупных компаний.
— К примеру, в 2024 году ОАО «Минский часовой завод» приобрел детский игровой комплекс, который был установлен по ул. Кедышко, 17а. Также ОАО «Пеленг» профинансировал закупку аналогичного оборудования по ул. Пономарева, 12. Наливное покрытие для баскетбольной площадки, расположенной на придомовой территории по ул. Героев 120-й дивизии, 18, изготовил за собственные средства ОАО «Стройтрест № 35», — поясняет Сергей Рудь. — В этом году письма об участии в благоустройстве дворовых территорий мы также направили в адрес 51 субъекта хозяйствования.
Инициатива — поощряется.
— Отрадно констатировать, что люди переживают за порядок в своих домах и дворах, — отмечает директор КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска». — В вопросах благоустройства придомовых территорий и содержания жилищного фонда мы активно взаимодействуем с жителями и территориально расположенными коллегиальными органами территориального общественного самоуправления — КОТОС. Так, коммунальные службы совместно с КОТОС проводят собрания с населением. На повестку выносятся, как правило, вопросы, связанные с участием жителей в благоустройстве дворовых территорий. Населением приняты положительные решения об участии в работах по обрезке деревьев, формовке кустарника, окраске декоративных заборов, обустройству клумб и палисадников и других важных вопросах.
Кроме этого, активно проводится работа по обновлению детского игрового оборудования. Например, КОТОС № 4 обновлено устаревшее детское игровое оборудование на придомовой территории по ул. Стариновская, 2, 4, а также просп. Независимости, 180, 182.
— Кроме этого, жители обратились к председателю КОТОС № 4 с просьбой о проведении ремонта пешеходной связи между жилыми домами по просп. Независимости, 180, 182, и ул. Стариновская 2, 4, которая очень популярна и ведет к рынку. Председатель КОТОС № 4 сообщил о данной проблеме главе администрации Первомайского района г. Минска — и вопрос был решен положительно, — отмечает Сергей Рудь.
С начала года на территории Первомайского района выполнены работы по обрезке 2120 деревьев (при плане 1833), 1190 метров погонных кустарника (при плане 1090), удалено 394 дерева (при плане 394). Работы по удалению объектов растительного мира продолжаются.
В 2025 году КОТОС № 4 Первомайского района г. Минска по итогам проведения городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы данных общественных объединений занял 1-е место.
Высокий уровень взаимодействия ЖКХ с жителями в Первомайском районе подтверждают различные призовые места. Так, в прошлом году в городском смотре-конкурсе на лучшее цветочное оформление дворовой территории представитель Первомайского района г. Минска Ирина Николаевна Григоренко, проживающая по ул. 50 лет Победы, д. 19, заняла 2-е место.
Традиционно С 15 марта по 26 апреля проведен месячник по наведению порядка на дворовых территориях. В Первомайском районе были выполнены работы по уборке территорий, высажено 2275 кустарников, 554 дерева и 10,5 тыс. цветов, а также отремонтировано 6,2 га газона.
Благоустройство в цифрах.
С начала года на территории Первомайского района:
— выполнены работы по текущему ремонту покрытий дворовых проездов в объеме 41 тыс. метров квадратных (при годовом плане в 58).
— отремонтировано более 8 тыс. метров квадратных пешеходных связей (при годовом плане в 12).
— проведены работы по текущему ремонту четырех наружных лестниц и одной подпорной стенки.
— отремонтировано и окрашено 530 малых архитектурных форм (при плане 196) и 1086 единиц детского игрового и спортивного оборудования (при плане 870).
— заменено 284 единицы детского игрового оборудования (при плане 280).
— проведены работы по установке 1174 малых архитектурных форм (плане 1171).
— обустроено три велопарковки.
— выполнены работы по устройству 49 модульных конструкций для сбора отходов, оборудовано 15 мест для сбора и временного хранения отходов.
— проведен ремонт 7 контейнерных площадок и 7 площадок для выгула животных.
Юлия ГАВРИЛЕНКО, фото Татьяна МАТУСЕВИЧ.
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