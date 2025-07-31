Вячеслав Федорищев в Снежном: «Помогаем людям возвращать нормальную жизнь»

Губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Снежное, город-побратим Самарской области, чтобы лично оценить ход капитального ремонта социальных объектов, восстанавливаемых при поддержке региона.
В рамках визита он осмотрел ключевые объекты: школу-интернат, центральную площадь, почтовое отделение, единый диспетчерский центр, стоматологическую поликлинику и местный музей.
По всем направлениям работы идут строго по графику. Глава региона пообщался с подрядчиками и жителями, обсудив как текущие этапы, так и дополнительные потребности.
Особое внимание — детскому саду «Лучик». В этом году полностью отремонтируют 4 группы, остальные 8 планируется привести в порядок до конца 2027 года.
Уже в ближайшие месяцы в саду появятся новые игрушки и оборудование — чтобы было не только удобно, но и по-настоящему радостно.
Также в рамках визита Снежному передали два водовоза — важная помощь в условиях периодических перебоев с водоснабжением.
«Мы не просто помогаем восстанавливать инфраструктуру — мы помогаем людям возвращать нормальную жизнь», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
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