Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев в Снежном: «Помогаем людям возвращать нормальную жизнь»

Губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Снежное, город-побратим Самарской области, чтобы лично оценить ход капитального ремонта социальных объектов, восстанавливаемых при поддержке региона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Снежное, город-побратим Самарской области, чтобы лично оценить ход капитального ремонта социальных объектов, восстанавливаемых при поддержке региона.

В рамках визита он осмотрел ключевые объекты: школу-интернат, центральную площадь, почтовое отделение, единый диспетчерский центр, стоматологическую поликлинику и местный музей.

По всем направлениям работы идут строго по графику. Глава региона пообщался с подрядчиками и жителями, обсудив как текущие этапы, так и дополнительные потребности.

Особое внимание — детскому саду «Лучик». В этом году полностью отремонтируют 4 группы, остальные 8 планируется привести в порядок до конца 2027 года.

Уже в ближайшие месяцы в саду появятся новые игрушки и оборудование — чтобы было не только удобно, но и по-настоящему радостно.

Также в рамках визита Снежному передали два водовоза — важная помощь в условиях периодических перебоев с водоснабжением.

«Мы не просто помогаем восстанавливать инфраструктуру — мы помогаем людям возвращать нормальную жизнь», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

— - -

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.