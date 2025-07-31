Предки картофеля «научились» формировать клубни примерно 9 млн лет назад

Как отмечают исследователи, время появления древнего картофеля, скорее всего, не было случайностью, так как высота Андских гор начала быстро расти 6−10 млн лет назад, что привело к установлению холодного и сурового климата. Способность формировать клубни и использовать их для запасания нутриентов и альтернативных форм размножения позволила картофелю приспособиться к этим климатическим сдвигам, образовать множество новых видов и очень быстро распространиться по значительной части нового света, подытожили генетики.