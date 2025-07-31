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В Ростове в Суворовском загорелась квартира

В микрорайоне Суворовский в Ростове спасатели потушили пожар в квартире.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 31 июля, в Ростове в микрорайоне Суворовский произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании на бульваре Измайловский, 5, поступило на пульт управления в 17:26. На место незамедлительно выехали пожарные. Оказалось, горела квартира № 29. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Спустя полчаса, в 18:05, пожар удалось ликвидировать.

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