«Ведет себя как избалованный человек». Белорус разбил плантацию фундука на 4 тыс. деревьев

У Арсения Васько множество блестящих идей по развитию своей малой родины — агрогородка Лошница, что в Борисовском районе. Некоторые из них он уже воплотил в жизнь. К примеру, разбил плантацию фундука на 4 тыс. деревьев. Корреспондент «7 дней» узнал об особенностях выращивания этой южной культуры в наших широтах, чем гуси помогают в экобизнесе и какая главная мечта у отца сыновей, связавших свою жизнь со спортом.
«Фундук ведет себя как избалованный человек».
После окончания Минского областного училища олимпийского резерва Арсений Васько даже и не думал, что когда-то свяжет свою жизнь со строительной отраслью, а тем более фермерством. Но у судьбы, как говорится, свои планы.
— Появилась семья, которую надо обеспечивать. Поехал на заработки в Россию, устроился официально в строительную фирму. Мне хотелось сначала все потрогать руками, увидеть глазами, перенять опыт, чтобы потом открыть свое дело, — рассказывает предприниматель и добавляет: — Спустя время я занялся строительным бизнесом, он активно развивался и вскоре стал приносить доход.
Немного позже у Арсения возникла задумка о собственной ферме. Решил заняться садоводством: выращивать фундук в агрогородке Лошница. Правда, для начала обсудил все нюансы на семейном совете — родные всецело поддержали.
— У нас так принято: появляется идея, мы садимся с женой и разговариваем, обсуждаем все за и против. Она предлагает свои варианты, я — свои. В результате приходим к общему знаменателю, который устраивает обоих, — утверждает Арсений Васько и отмечает, что семья ему всегда помогает в делах, без ее поддержки никак не обойтись.
Первым делом Арсений изучал особенности выращивания южной культуры, посещал семинары, перенимал опыт у зарубежных коллег, консультировался с другими фермерами. Вдобавок заочно окончил Горецкую сельскохозяйственную академию. Накопленный опыт и знания бизнесмен вскоре применил на практике.
— Культура, в принципе, неприхотливая и от весенних заморозков вообще не пострадала. В то время как ягоды, фруктовые и плодовые насаждения потерпели даже в Брестской области. Наши же 4 тысячи деревьев прижились все на 100% — ни одно не погибло. Мы даже экспериментировали над некоторыми и обрезали саженцы до 50 см от земли. Тем не менее они смогли дать отводки, которые пойдут в будущем на расширение плантации, — рассказывает о тонкостях дела глава фермерского хозяйства и добавляет: — Пять лет фундук должен сам подготавливать себе почву, искать полезные вещества и дополнительные ресурсы. Он ведет себя как избалованный человек: стоит один раз подкормить — будет хотеть удобрений всегда.
В планах Арсения — постоянно расширяться в избранном направлении, чтобы создавать рабочие места для людей. Привлечь и задействовать молодежь, которую заинтересует сельскохозяйственная отрасль и возникнет желание в дальнейшем связать свою жизнь с фермерством или агрономией.
Собеседник проводит селекционные опыты в своем саду, чтобы деревья фундука могли дольше находиться на пике плодоношения, который приходится на возраст 18−20 лет. В среднем же орех растет до 80−90 лет. В планах — каждые десять лет перерождать деревья на плантации, чтобы их возраст равнялся 18 годам. Тогда хороший урожай можно будет собирать каждый сезон.
«Без вложений не будет дохода».
Помимо деревьев фундука, фермер разводит овец и гусей. Кстати, домашняя птица выполняет немаловажную функцию на ореховых плантациях.
— Перенял опыт у осетин, которые используют гусей, чтобы те съедали траву и вносили органические удобрения. Как раз их азот необходим ореху. Птица в саду позволила сократить 70% затрат на подкормку и обработку. К тому же это все экологически чисто и позволит зарекомендовать себя как производителя, который выращивает исключительно натуральный продукт, — поясняет Арсений Васько.
По его словам, в Беларусь поступает заграничного ореха практически 98%, поэтому отечественный очень необходим. К тому же он слаще, чем выращенный в Азербайджане или Грузии.
Отводки фундука фермер собирается высаживать на новых территориях. Теперешнюю площадь сада в 10 га через два года планирует расширить до 40, а в ближайшие пять-шесть лет и вовсе до 100 га. Тогда будет очевидный прогресс, получится поставлять продукцию кондитерским фабрикам и выйти на самоокупаемость. В свою очередь импортозамещение фундука позволит экономить средства на логистику. Да и цена на свой орех будет куда меньше, чем на привозной. Также собеседник рассчитывает на появление в скором будущем госпрограммы, которая позволит оборудовать в хозяйстве завод по переработке фундука.
Арсений культивирует преимущественно кондитерские сорта. Большую часть занимает каталонский, небольшая отведена под барселонский и косфордский. Поясняет, что фундук начинает плодоносить в промышленных масштабах только на шестой год роста. До этого же возраста требует немалых вложений, однако риск оправдывает средства.
— Многие сразу желают получить мгновенную прибыль. Так не бывает, особенно в сельском хозяйстве. Я прекрасно осознаю, что кроме фермерства еще в ближайшие годы буду привязан к другой своей деятельности. Каждый, кто планирует заниматься тем или иным делом, должен понимать, что доход не придет на первых порах и без вложений его не дождаться, — утверждает Арсений Васько и отмечает, что в Беларуси есть много программ поддержки по развитию сельского хозяйства. Одной из них он пользуется. Также помогает местная и городская власть в вопросах покупки техники.
Осенью этого года наш герой собирается пересаживать саженцы фундука на основное поле, после того как местное хозяйство уберет озимые. По проекту деревья будут располагаться друг от друга на расстоянии 5×5 м, что позволит им максимально разрастись — до 7 м в высоту, а следовательно, увеличить плодоносность.
— Вдоль дороги вокруг плантации высадим дикорастущие сосны и ели. Хвойные отводят на себя муравьев, способных навредить фундуку. Также создадут подушку, которая убережет южную культуру от заморозков, — рассказывает Арсений Васько и добавляет: — При въезде будут стоять флаги — государственный и нашего хозяйства. В планах взять еще больше земли, чтобы создать маточник для отводков. Вокруг нашего озера есть поля, которые нужно брать в разработку. Хорошо бы всю прилегающую территорию привести в порядок.
«Из 20 ребят один да и выйдет хорошим агрономом».
Вырученные в строительном бизнесе деньги Арсений вкладывает также в благоустройство агрогородка, оказывает материальную поддержку школе и гимназии.
— Под нашей опекой находится парк воинской славы, в котором мы постоянно поддерживаем порядок. И никогда никому не отказываем в помощи. По мере возможности ухаживаем за территорией школы и гимназии. Даже несмотря на мою загруженность, директор знает, что если не сегодня, то завтра обязательно все сделаю, — рассказывает Арсений Васько.
Кроме этого, руководитель фермерского хозяйства планирует облагородить озеро, в котором часто купался в детстве. Водоем со временем зарос кустами и высоким камышом. Объем работы большой, и потребуется комплексный подход, чтобы привести территорию в надлежащий вид. Как отмечает собеседник, при желании и большом стремлении вполне возможно все сделать.
Помимо всех забот, Арсений Васько старается уделять внимание воспитанию подрастающего поколения. С директором местной гимназии обсуждался вопрос привлечения детей на практику в фермерское хозяйство, чтобы приучать их к труду и оторвать от гаджетов.
— Может быть, кому-то из них наша отрасль понравится. Из 20 ребят один да и выйдет хорошим агрономом, который придет к нам на работу, — рассуждает руководитель хозяйства.
«К нам будут приезжать и удивляться».
Большая гордость для Арсения Васько — его сыновья, которые связали свою жизнь с греко-римской борьбой. Он следит за каждым их выступлением и по-отечески радуется завоеванным наградам. Даже возвел в честь чемпионов отдельный трофейный домик, в котором стены украшены их медалями и кубками.
— Старший у нас учится в училище олимпийского резерва. А дома хранятся его награды, с первенств Беларуси и Европы, — рассказывает Арсений и дополняет: — На всю стену моя сестра нарисовала мурал с фотографии, где старший на соревнованиях, а рядом с ним младший, который пока учится в школе и всюду тянется за братом.
Арсений Васько является еще и заместителем председателя Минской областной организации Белорусской федерации борьбы. Растит будущих спортсменов как в центральном регионе, так и в своем агрогородке. Наш герой намерен реализовать в родных краях еще одну грандиозную мечту.
— В центре Лошницы есть большой участок земли, на котором хочу построить дворец спорта. Если все получится осуществить, то детям не придется ездить на тренировки в город. Наоборот, к нам будут приезжать и удивляться, что и в деревне можно стать чемпионом, — заключает Арсений Васько.
Вадим КОНДРАТЮК,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
«7 дней».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.