«Ведет себя как избалованный человек». Белорус разбил плантацию фундука на 4 тыс. деревьев

— Культура, в принципе, неприхотливая и от весенних заморозков вообще не пострадала. В то время как ягоды, фруктовые и плодовые насаждения потерпели даже в Брестской области. Наши же 4 тысячи деревьев прижились все на 100% — ни одно не погибло. Мы даже экспериментировали над некоторыми и обрезали саженцы до 50 см от земли. Тем не менее они смогли дать отводки, которые пойдут в будущем на расширение плантации, — рассказывает о тонкостях дела глава фермерского хозяйства и добавляет: — Пять лет фундук должен сам подготавливать себе почву, искать полезные вещества и дополнительные ресурсы. Он ведет себя как избалованный человек: стоит один раз подкормить — будет хотеть удобрений всегда.